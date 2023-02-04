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Возбудили дело на жителя Чебаркуля, сломавшего в центре города новогоднюю елку

Полицейские задержали двух жителей Чебаркуля, сломавших на площади имени Ленина новогоднюю елку. Суд признал их виновными в мелком хулиганстве (ч.2 ст. 20.1 КоАП РФ) и назначил каждому трое суток административного ареста. Об этом сообщают в ГУ МВД по Челябинской области.

Установлено, что молодые люди 20 и 23 лет праздновали день рождения младшего. Они пришли на городскую площадь, где решили забраться на искусственную новогоднюю елку. В результате местные жители сломали несколько ветвей, испортили гирлянды и разбили елочные украшения. Причиненный ущерб составил 150 тыс. руб.

На старшего правонарушителя возбуждено уголовное дело о вандализме (ч.1 ст. 214 УК РФ).

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