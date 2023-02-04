«Парма» начала вторую часть чемпионата с победы

Пермский баскетбольный клуб «Парма» начал участие во втором этапе чемпионат Единой Лиги ВТБ с игры в Самаре. Команды лидируют во второй группе и являются соседями по турнирной таблице. В результате на последних секундах напряженного матча «Парма» сумела добиться победы со счетом 77:74.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джастин Роберсон, набравший 25 очков.

В следующем туре подопечные Евгения Пашутина сыграет на домашнем паркете, против БК «Минск». Встреча состоится 8 февраля.