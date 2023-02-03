На улицы Краснодара вышла водооткачивающая техника

Коммунальные службы начали откачку дождевой воды с улиц Краснодара, сообщили в мэрии вечером 3 февраля.

«За ситуацией на дорогах круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта совместно с ЕДДС»,— говорится в сообщении.

По информации властей, в настоящий момент поступило десять заявок на откачку воды на улице Российской, Тенистой, бульвара Строителей, Академика Королева, Комарова, Автомобильной, Домбайской, Парижской и Тополиной. С дорожной сети откачано 320 кубометров воды.

В общей сложности на улицах города дежурят 20 единиц спецтехники и аварийная бригада по содержанию насосных станций.

Наталья Решетняк

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