Около 50 тысяч человек приняли участие в юбилейной акции «Бескозырка» в Новороссийске

Порядка 50 тыс. человек приняли участие в 55-й военно-патриотической акции «Бескозырка», которая прошла 3 февраля в Новороссийске, сообщает пресс-служба мэрии. Город-герой отметил 80-ю годовщину высадки десанта майора Цезаря Куникова на Малую Землю.

Масштабное шествие началось от памятника «Передний край обороны». Со свечами в руках жители и гости города дошли до мемориала «Малая земля». Там провели реконструкцию боя, который состоялся в 1943 году. Завершилось мероприятие традиционным погружением бескозырки в Черное море.

В 2020 и 2021 году шествие не состоялось из-за пандемии коронавируса.

3 февраля 1968 года члены молодежной организации «Шхуна ровесников» во главе с капитаном Константином Подымой соорудили факелы из палок и консервных банок, зажгли их от Вечного огня и в сопровождении ветеранов пешком двинулись к мемориалу «Малая земля». Там они впервые опустили на воду бескозырку. 3 февраля 1970 года акция приобрела статус городского мероприятия. В 1999 году по решению краевого комитета по делам молодежи «Бескозырка» стала акцией краевого масштаба, а в 2000 году — всероссийской.

Наталья Решетняк

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