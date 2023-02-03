Спрос на посуточную аренду таунхаусов в Петербурге вырос в 1,2 раза за год

Популярность посуточной аренды таунхаусов в Санкт-Петербурге по итогам 2022 года выросла в 1,2 раза, при том что цены выросли на 36% до 6,8 тыс. руб. Это следует из данных аналитиков «Авито Недвижимость».

Эксперты также выяснили, что за год количество предложений о сдаче таунхаусов выросло на 41,7%. Наибольший спрос приходится на Калининград, и Сочи.

«Санкт-Петербург и Красноярск находятся примерно на одном уровне по количеству предложений. При этом в Северной столице спрос вырос более, чем на 100%, а в Красноярске заметно снизился»,— следует из пресс-релиза.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте