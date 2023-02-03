Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ульяновске двух мобилизованных приговорили к колонии строгого режима за нападения на командиров

Ульяновский гарнизонный военный суд вынес обвинительные приговоры в отношении двух мобилизованных — рядового Игоря Малясова и ефрейтора Константина Федорова, обвиняемых в насильственных действиях в отношении начальника, совершенных в период мобилизации (ч. 3 ст. 334 УК РФ, от 5 до 15 лет лишения свободы). Об этом сегодня, 3 февраля, сообщил на своем официальном сайте Следственный комитет РФ.

Как отмечается в сообщении, на территории воинской части рядовой Малясов, «нарушая требования воинских уставов, применил насилие в отношении офицера, находившегося при исполнении служебных обязанностей», «в другой день ефрейтор Федоров в ответ на замечание командира нанес ему удар».

Уголовные дела в отношении мобилизованных были рассмотрены в ходе выездных судебных заседаний, проведенных в расположении воинской части в присутствии сослуживцев обвиняемых, уточняет ведомство.

Суд, учитывая собранные доказательства в совокупности, приговорил Игоря Малясова к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима, Константина Федорова — к пяти с половиной годам колонии строгого режима.

Сергей Титов, Ульяновск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...