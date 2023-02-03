В Ульяновске двух мобилизованных приговорили к колонии строгого режима за нападения на командиров

Ульяновский гарнизонный военный суд вынес обвинительные приговоры в отношении двух мобилизованных — рядового Игоря Малясова и ефрейтора Константина Федорова, обвиняемых в насильственных действиях в отношении начальника, совершенных в период мобилизации (ч. 3 ст. 334 УК РФ, от 5 до 15 лет лишения свободы). Об этом сегодня, 3 февраля, сообщил на своем официальном сайте Следственный комитет РФ.

Как отмечается в сообщении, на территории воинской части рядовой Малясов, «нарушая требования воинских уставов, применил насилие в отношении офицера, находившегося при исполнении служебных обязанностей», «в другой день ефрейтор Федоров в ответ на замечание командира нанес ему удар».

Уголовные дела в отношении мобилизованных были рассмотрены в ходе выездных судебных заседаний, проведенных в расположении воинской части в присутствии сослуживцев обвиняемых, уточняет ведомство.

Суд, учитывая собранные доказательства в совокупности, приговорил Игоря Малясова к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима, Константина Федорова — к пяти с половиной годам колонии строгого режима.

Сергей Титов, Ульяновск