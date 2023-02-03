Краснодар парализовали 9-балльные пробки

В пятницу вечером загруженность дорог краевого центра достигла уровня девяти баллов. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, сильные заторы наблюдаются при въезде в Краснодар (Тургеневский и Яблоновские мосты). Многокилометровая пробка образовалась на Тургеневском шоссе.

Непросто водителям на улицах Северной, Головатого, Октябрьской, Красной и т. д. Движение затруднено на улицах Ставропольской, Селезнева, Российской, Восточно-Кругликовской, 40 лет Победы и пр.

Согласно прогнозу «Яндекс.Пробки», дорожная ситуация улучшится ближе к 21 часу.

Наталья Решетняк

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