Старший сержант из Ярославской области погиб в ходе СВО

В Ярославской области 4 февраля простятся со старшим сержантом Алексеем Рубченков, погибшим 9 января в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили в региональном правительстве. Как рассказали в пресс-службе, у 46-летнего погибшего остались жена и дети.

«Церемония прощания с военнослужащим пройдет в субботу, 4 февраля, в храме Святителя Леонтия Ростовского в Ярославле. Начало — в 11 часов»,— говорится в сообщении правительства.

Алексей Рубченков служил по контракту, добавили в правительстве. Его семья получит материальную помощь.

Алла Чижова