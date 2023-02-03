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Старший сержант из Ярославской области погиб в ходе СВО

В Ярославской области 4 февраля простятся со старшим сержантом Алексеем Рубченков, погибшим 9 января в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили в региональном правительстве. Как рассказали в пресс-службе, у 46-летнего погибшего остались жена и дети.

«Церемония прощания с военнослужащим пройдет в субботу, 4 февраля, в храме Святителя Леонтия Ростовского в Ярославле. Начало — в 11 часов»,— говорится в сообщении правительства.

Алексей Рубченков служил по контракту, добавили в правительстве. Его семья получит материальную помощь.

Алла Чижова

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