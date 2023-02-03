Губернатор Кубани показал кадры визита на полигон по подготовке казаков к участию в СВО

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 3 февраля приехал в учебный центр «Кубань», где готовят казаков-добровольцев к участию в спецоперации. Кадры визита опубликованы в Telegram-канале главы региона.

«Условия, которые созданы в центре, практически полностью соответствуют боевым. Только так можно подготовить бойцов, чтобы они были уверены в своих силах и четко выполняли поставленные задачи», – отметил Вениамин Кондратьев.

По данным замгубернатора Александра Власова, в настоящий момент в зоне СВО служать 4 тыс. казаков Кубанского войска. Подготовку на базе центра «Кубань» проходят порядка 100 добровольцев.

Подготовку казаки осваивают в течение месяца. В учебном центре проходят практические занятия по тактической, огневой, разведывательной, инженерной, военно-медицинской подготовке. Добровольцы изучают минно-взрывное дело, осваивают беспилотные летательные аппараты.

В конце 2022 года филиалы казачьего учебного центра «Кубань» открылись в Адыгее и Самарской области.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram