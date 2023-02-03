Двух ведущих инженеров «Водоканала» задержали в Петербурге по делу о взятке

Двух ведущих инженеров ГУП «Водоканал Петербурга» задержали по подозрению в получении взятки. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе ГУ СК РФ по городу.

Задержанными оказались старший специалист по управлению имущественным комплексом производственно-технического сектора территориального управления водоснабжения «Юго-Восточное». По версии следствия, в ноябре 2022 года старший специалист «Водоканала» получил 200 тыс. руб. от представителя неназванной организации, пообещав «не заметить» нарушений, допущенных при работах в строящемся здании на Ново-Александровской улице.

В ходе расследования следователи установили, что обвиняемый создал организованную группу, к которой привлек двух подчиненных ему ведущих инженеров с целью получать взятки систематически. Как и начальника, их подозревают в получении взятки (п. «а», «в», ст. 290 УК РФ). В настоящее время решается вопрос об объединении уголовных дел в одно производство.

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