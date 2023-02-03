С карт в Aviasales пропали государственные границы

В карте, доступной в приложениях и на сайте сервиса Aviasales, пропали государственные границы, убедился «Ъ». Как заявили в Aviasales, компания к удалению границ не имеет отношения, картографические данные для сервиса предоставляет компания Mapbox.

«Специализация сервиса Aviasales — не карты, а поиск дешевых авиабилетов. Поэтому мы пользуемся внешним картографическим сервисом»,— рассказали «РИА Новости» в пресс-службе компании.

На сайте Mapbox доступны примеры карт, которые компании могут заказать у поставщика для размещения на своих ресурсах. В одном из наиболее популярных вариантов, Mapbox Light, государственные границы есть. Украина на нем отображена в ее международно признанных границах: с Крымом, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями.

В октябре 2022 года «Яндекс» убрал из своего сервиса «Яндекс.Карты» региональные, а впоследствии и государственные границы. В компании объяснили, что решили сделать акцент на «природных объектах». Удаление границ в сервисе «Яндекса» произошло спустя неделю после объявления российским руководством присоединения к РФ новых территорий.

Андрей Сапожников