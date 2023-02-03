Смольный выставил на торги доходный дом Меняева на берегу Невы

Правительство Санкт-Петербурга продаст доходный дом Меняева на Малоохтинском проспекте у офиса банка «Санкт-Петербург». Торги проведет Российский аукционный дом, пишет «Деловой Петербург».

Пока что стоимость здания площадью 1544 кв. м. на берегу Невы не определена, дата торгов также будет названа позднее. Земельный участок при этом не продается, его можно будет взять в аренду. Здание известно в Петербурге как Сиротский дом Меняева, в советский период в нем тоже располагался детдом, а позднее – школа для слепых и слабовидящих детей.

По мнению руководителя отдела стратегического консалтинга NF Group в Санкт-Петербурге, здание можно реализовать за 15-20 млн руб. Внутри можно разместить офисы, в том числе офис-особняк для одного резидента. Кроме того, есть возможность рассмотреть вариант использования здания под гостиницу или апартамент-отель.

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