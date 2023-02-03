Волга / Фото 03.02.2023, 16:25 «Хаски Трип 2.0» Ветеринарный центр провел благотворительный поход на Лысую Гору В Самаре прошла благотворительная акция с участием собак. Подробнее – в фотогалерее «Ъ-Волга». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ветеринарный центр провел благотворительный поход на Лысую Гору Основная цель похода – привлечь внимание к проблемам бездомных животных и попытаться найти им хозяев Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Также необходимо выгулять хаски, которым очень нужна активность Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Первый в Самаре поход с хаски состоялся 17 декабря прошлого года и привлек немало людей Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Участники похода вносят благотворительный сбор, который направляется на нужды животных, находящихся в стационаре и приюте «ФлагманВет» Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец На этот раз в мероприятии приняли участие более 70 человек и 10 собак Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец «ФлагманВет» — ветеринарный центр в Самарской области, который принимает на лечение бездомных животных с заболеваниями различной степени тяжести Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец В центре можно стать опекуном животного или волонтером Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Зоозащитники выступают за гуманное решение проблемы бездомных животных и ответственность для людей, выкинувших своего питомца на улицу Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Также волонтеры призывают не покупать животное, а приютить его Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Хаски на Лысой горе Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Лысая гора — памятник природы, живописная вершина Сокольих гор на Волге Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Восхождение на Лысую Гору завершилось успешно Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Следующая фотография 1 / 12 Ветеринарный центр провел благотворительный поход на Лысую Гору Основная цель похода – привлечь внимание к проблемам бездомных животных и попытаться найти им хозяев Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Также необходимо выгулять хаски, которым очень нужна активность Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Первый в Самаре поход с хаски состоялся 17 декабря прошлого года и привлек немало людей Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Участники похода вносят благотворительный сбор, который направляется на нужды животных, находящихся в стационаре и приюте «ФлагманВет» Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец На этот раз в мероприятии приняли участие более 70 человек и 10 собак Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец «ФлагманВет» — ветеринарный центр в Самарской области, который принимает на лечение бездомных животных с заболеваниями различной степени тяжести Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец В центре можно стать опекуном животного или волонтером Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Зоозащитники выступают за гуманное решение проблемы бездомных животных и ответственность для людей, выкинувших своего питомца на улицу Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Также волонтеры призывают не покупать животное, а приютить его Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Хаски на Лысой горе Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Лысая гора — памятник природы, живописная вершина Сокольих гор на Волге Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Восхождение на Лысую Гору завершилось успешно Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец