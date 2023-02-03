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«Хаски Трип 2.0»

Ветеринарный центр провел благотворительный поход на Лысую Гору

В Самаре прошла благотворительная акция с участием собак. Подробнее – в фотогалерее «Ъ-Волга».

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Ветеринарный центр провел благотворительный поход на Лысую Гору Основная цель похода – привлечь внимание к проблемам бездомных животных и попытаться найти им хозяев

Ветеринарный центр провел благотворительный поход на Лысую Гору Основная цель похода – привлечь внимание к проблемам бездомных животных и попытаться найти им хозяев

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Также необходимо выгулять хаски, которым очень нужна активность

Также необходимо выгулять хаски, которым очень нужна активность

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Первый в Самаре поход с хаски состоялся 17 декабря прошлого года и привлек немало людей

Первый в Самаре поход с хаски состоялся 17 декабря прошлого года и привлек немало людей

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Участники похода вносят благотворительный сбор, который направляется на нужды животных, находящихся в стационаре и приюте «ФлагманВет»

Участники похода вносят благотворительный сбор, который направляется на нужды животных, находящихся в стационаре и приюте «ФлагманВет»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

На этот раз в мероприятии приняли участие более 70 человек и 10 собак

На этот раз в мероприятии приняли участие более 70 человек и 10 собак

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

«ФлагманВет» — ветеринарный центр в Самарской области, который принимает на лечение бездомных животных с заболеваниями различной степени тяжести

«ФлагманВет» — ветеринарный центр в Самарской области, который принимает на лечение бездомных животных с заболеваниями различной степени тяжести

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

В центре можно стать опекуном животного или волонтером

В центре можно стать опекуном животного или волонтером

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Зоозащитники выступают за гуманное решение проблемы бездомных животных и ответственность для людей, выкинувших своего питомца на улицу

Зоозащитники выступают за гуманное решение проблемы бездомных животных и ответственность для людей, выкинувших своего питомца на улицу

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Также волонтеры призывают не покупать животное, а приютить его

Также волонтеры призывают не покупать животное, а приютить его

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Хаски на Лысой горе

Хаски на Лысой горе

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Лысая гора — памятник природы, живописная вершина Сокольих гор на Волге

Лысая гора — памятник природы, живописная вершина Сокольих гор на Волге

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Восхождение на Лысую Гору завершилось успешно

Восхождение на Лысую Гору завершилось успешно

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

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Ветеринарный центр провел благотворительный поход на Лысую Гору Основная цель похода – привлечь внимание к проблемам бездомных животных и попытаться найти им хозяев

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Также необходимо выгулять хаски, которым очень нужна активность

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Первый в Самаре поход с хаски состоялся 17 декабря прошлого года и привлек немало людей

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Участники похода вносят благотворительный сбор, который направляется на нужды животных, находящихся в стационаре и приюте «ФлагманВет»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

На этот раз в мероприятии приняли участие более 70 человек и 10 собак

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

«ФлагманВет» — ветеринарный центр в Самарской области, который принимает на лечение бездомных животных с заболеваниями различной степени тяжести

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

В центре можно стать опекуном животного или волонтером

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Зоозащитники выступают за гуманное решение проблемы бездомных животных и ответственность для людей, выкинувших своего питомца на улицу

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Также волонтеры призывают не покупать животное, а приютить его

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Хаски на Лысой горе

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Лысая гора — памятник природы, живописная вершина Сокольих гор на Волге

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Восхождение на Лысую Гору завершилось успешно

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

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