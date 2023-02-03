В Стерлитамаке возбудили уголовное дело по факту падения наледи на ребенка

Следственный отдел по Стерлитамаку возбудил уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда Происшествие произошло сегодня днем, когда десятилетняя девочка выходила с матерью из пункта доставки товаров, расположенного на первом этаже многоэтажного доме на Коммунистической улице — на ребенка упала наледь. Девочка была доставлена в больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое.

«В ходе расследования действиям работников управляющей компании, ответственных за организацию и выполнение своевременной уборки кровли крыши от наледи и снежных масс, будет дана правовая оценка», — отмечается в сообщении управления СКР.

Свою проверку начала прокуратура Стерлитамака.

Майя Иванова

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