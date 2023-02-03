Voyah привезет в России минивэн Dream

Компания «Моторинвест», которая стала представителем бренда Voyah в России, анонсировала новую модель для российского рынка — минивэн Dream.

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Новинка появится в России в течение 2023 года. Модель будет представлять собой версию минивэна Voyah Dreamer, который дебютировал в Китае в 2022 году. Модель технически унифицирована с уже продающимся кроссовером Voyah Free и на китайском рынке доступна как в варианте гибрида, так в варианте электромобиля.

Технические характеристики Voyah Dream и варианты оснащения для российского рынка, а также стоимость нового минивэна в России пока не названы. Не обозначены и сроки начала продаж модели. Напомним, в настоящее время у марки есть дилеры в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Симферополе, Ростове-на-Дону, Сочи и Ижевске, а также готовятся к открытию шоу-румы в Воронеже и Владивостоке.

Максим Вершинин