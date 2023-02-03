Через поколения

iPhone первого поколения хотят пустить с молотка за $50 тыс. Таков эстимейт у нераспакованного смартфона от Apple, выпущенного в 2007 году, сообщается на сайте американского аукционного дома LCG Auctions. Речь идет об устройстве с экраном в 3,5 дюйма и 8 Гб памяти. Такой iPhone работал в сети 2G, позволял слушать музыку и выходить в интернет. Изначально модель стоила почти $600. Стартовая цена на торгах — $2,5 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kimberly White / Reuters Фото: Kimberly White / Reuters

С исторической точки зрения первый iPhone будет интересен покупателям, однако использовать его по назначению вряд ли получится, говорит главный редактор портала AppleInsider.ru Ренат Гришин: «Это чисто коллекционная история — как купить картину и повесить ее на стену. Запечатанный iPhone можно поставить на полочку. И столько он будет стоить ровно до того момента, пока его не откроют. Телефон настолько старый, что там ничего не будет работать.

Даже если удастся его запустить и серверы Apple iOS активируются, в чем я очень сильно сомневаюсь, а без активации ни один iPhone не работает, даже зайти, условно, на страничку Google вряд ли получится, поскольку браузер просто не умеет работать с тем интернет-кодом, который сейчас активно используется на всех страницах. ПО там такое древнее, что оно уже давно не обновляется. Там нет App Store. Можно смотреть фотографии, пользоваться iTunes Music, который уже давно закрыт, потому что Apple сделала Apple Music».

Запечатанные первые смартфоны от Apple не первый раз появляются на торгах. В августе прошлого года один такой гаджет ушел с молотка за $35 тыс. А в октябре подобный экземпляр купили за $40 тыс. Высокотехнологичные лоты сейчас заметно ценятся у коллекционеров, причем речь идет не только о смартфонах, говорит руководитель аукционного дома ARTinvestment Егор Молчанов:

«Коллекционеры охотятся за такими вещами — будь то iPhone или какая-то первая игровая приставка, компьютеры.

Я точно знаю, что первые компьютеры Apple, которые были сделаны в 70-х, тоже являются объектом поиска коллекционеров. Причем в первую очередь они ищут не просто гаджет, которым пользовались, а нетронутый гаджет в коробочке с пленкой, который никто никогда не распаковывал.

Такие вещи представляют особую ценность. Можно предположить, что через 10 лет они будут стоить еще дороже. Тут два фактора. Первый — значимость этой вещи для человечества и ее известность. Второй — их количество в обращении, сколько всего останется экземпляров подобных гаджетов. Чем меньше, тем выше будет стоимость».

Летом прошлого года с молотка также ушла печатная плата компьютера Apple-1, которую создал сооснователь Apple Стив Возняк. Прототип самого компьютера продали за $677 тыс. Именно его Стив Джобс лично показывал Полу Терреллу — владельцу магазина Byte Shop, который первым начал торговать продукцией компании из Купертино. Кроме того, на торгах тогда приобрели плеер iPod первого поколения за $25 тыс.

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Владимир Расулов