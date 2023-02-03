В «Тракторе» назначили генерального менеджера

Генеральным менеджером хоккейного клуба «Трактор» назначен Алексей Волков, занимавший аналогичную должность в «Авангарде». С ним подписан контракт сроком на два года, сообщается на сайте челябинской команды.

По словам гендиректора «Трактора» Ивана Савина, Алексей Волков будет отвечать за трансферную политику и формирование состава главной команды.

«Мы рады, что подписали двухлетний контракт с одним из лучших менеджеров КХЛ. Алексей станет важнейшей частью управленческой команды “Трактора”, а его богатый профессиональный опыт очень пригодится клубу для решения поставленных задач», — отметил Иван Савин.

Алексею Волкову 42 года. Он является воспитанником свердловского хоккея, выступал за российские и североамериканские клубы. После завершения карьеры вратаря с 2015 по 2018 годы работал ассистентом генерального менеджера в «Автомобилисте» (Екатеринбург) и главным специалистом скаутской службы ЦСКА. В 2020 году получил должность в «Авангарде».