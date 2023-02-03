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В двух селах Курской области нарушено электроснабжение после обстрела

В пятницу, 3 февраля, ВСУ обстреляли приграничное село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем telegram-канале. Пострадавших людей нет, однако значительные повреждения получили зернохранилища одного из сельхозпредприятий. Было зафиксировано пять «прилетов».

В результате обстрела в этом поселке и соседнем селе Свердликово было «нарушено электроснабжение». «В Свердликово ремонт линий электропередач уже завершен, в Николаево-Дарьино еще работают ремонтные бригады»,— рассказал господин Старовойт.

Сергей Калашников

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