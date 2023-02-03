Ренессанс, звезды и современное искусство

Нижегородские музеи и концертные площадки на этой неделе познакомят посетителей с искусством эпохи Ренессанса и работами современных художников, расскажут о манге и истории видеоигр, а планетарий предложит понаблюдать за звездами. Подробнее о культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Названо Вазари. Возрождение»

Фото: Арсенал Выставка «Названо Вазари. Возрождение»

Фото: Арсенал

На ярмарке в субботу, 4 февраля начнет работать выставка искусств «Арт-мир». Свои работы представят более 150 художников. В деловой программе – лекции о манге, ЖКХ-арте, коллекционировании, творческие встречи и мастер-классы. Стоимость входного билета – до 350 руб., участие в мероприятиях бесплатное по предварительной регистрации.

Выставочный комплекс художественного музея «Искусство XX века» 4 февраля проведет лекцию для детей «Хочу ушастика, или большие секреты маленького Чебурашки». Посетителям расскажут, как создавался персонаж, кто его окружает и где разворачивается история. Стоимость билета 300 руб.

Для взрослых НГХМ подготовил лекцию о культуре Древнего Крита. Она пройдет в Доме Сироткина в воскресенье, 5 февраля. Стоимость участия – 300 руб.

В мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ в воскресенье, 5 февраля завершит работу выставка об истории видеоигр и «Фиджитал сказка». Еще можно успеть поиграть в ретро-консоли и современные приставки, порисовать гигантскими карандашами или скатиться с интерактивной горки. Стоимость билетов – до 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АНО "Заповедные кварталы" Фото: АНО "Заповедные кварталы"

В «Заповедных кварталах» на улице Славянской 5 февраля проведут экскурсию по стрит-арту. Рассказывать об уличном искусстве будет художник и куратор Анна Нистратова. Стоимость участия – 600 руб.

В нижегородском театре оперы и балета 5 и 7 февраля покажут оперу «Пиковая дама», премьера которой открыла нынешний сезон. Это постановка Большого театра. Декорации Санкт-Петербурга, где разворачивается действие, в Нижний Новгород привезли из Москвы. Роль Германа исполняет приглашенный солист Мариинского театра Иван Гынгазов. Билеты в продаже по цене от 500 до 3,5 тыс. руб.

Кинотеатр «Орленок» в рамках специальной программы к 70-летию фильма Джима Джармуша покажет фильм режиссера «Gimme Danger. История Игги и The Stooges» на английском языке с субтитрами. Сеанс пройдет в среду, 8 февраля. Стоимость билетов 190 руб.

В нижегородском Арсенале в четверг, 9 февраля пройдет авторская экскурсия по выставке «Названо Вазари. Возрождение». Волонтер музея Анастасия Косарева расскажет о тондо – круглых изображениях. Мастера эпохи Ренессанса считали круг и шар наиболее совершенными фигурами и неоднократно к ним обращались. Стоимость билета 400 руб. Кроме того, посетителям нужно оплатить посещение самой выставки.

Дом архитектора откроет выставку ЖКХ-арта «Что-то из ничего» 9 февраля. Кураторы предлагают посетителям задуматься над провокационными вопросами, которые ставят художники этого жанра, и создать свое произведение. Вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудник нижегородского планетария раздвигает купол обсерватории

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Сотрудник нижегородского планетария раздвигает купол обсерватории

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Планетарий по вечерам будет проводить экскурсии с наблюдениями в телескоп. Посетителям расскажут о небесных телах и пригласят на крышу музея, чтобы поискать созвездия. Пока здание закрыто на реконструкцию, сеансы проводят в Мининском университете. Стоимость билетов 800 руб.

В концертном зале «Юпитер» в пятницу, 10 февраля выступит оркестр Cagmo. Играть будут хиты группы «Король и шут». Прозвучат аранжировки песен «Два вора и монета», «Дурак и молния», «Охотник», «Марионетки», «Любовь и пропеллер», «Валет и Дама», «Ели мясо мужики» и другие. Билеты от 1,3 тыс. руб.

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Подготовила Анастасия Еремина