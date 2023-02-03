«Астон» приступил к строительству маслоэкстракционного завода за 12 млрд рублей в Бузулуке

В Оренбургской области донская компания УК «Астон» заложила первый камень на месте строительства маслоэкстракционного завода стоимостью 12 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации Бузулука.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Согласно информации местных властей, инвестор построит завод полного производственного цикла мощностью переработки 3 тыс. т в сутки. Здесь возведут котельную мощностью 130 т пара в час, элеватор емкостью 200 тыс. тонн, маслобаковое хозяйство, рассчитанное на хранение 20 тыс. т продукции. Из общей суммы инвестиций 2,5 млрд руб. будет направлено на создание собственного подвижного состава.

«Это будет передовой, современный завод, укомплектованный новейшим оборудованием. На сегодняшний день стоимость инвестпроекта составляет 12 млрд рублей. Нам нужны инженеры, люди, которые могут работать с программным обеспечением, потому что производство будет максимально автоматизировано», – цитирует пресс-служба местной администрации генерального директора компании «Астон» Вадима Викулова.

О планах УК «Астон» по строительству МЭЗ в Бузулуке стало известно летом 2021 года. Соглашение о реализации проекта было подписано в рамках ПМЭФ-2021 губернатором Оренбургской области Денисом Паслером и председателем Совета директоров АО «Астон» Владимиром Недорезовым.

Анастасия Назарова