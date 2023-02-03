В Башкирии участников СВО приравняют к ветеранам боевых действий

Военнослужащие федеральных органов безопасности, в том числе уволенные в запас, отражавшие вооруженное нападение на Россию, а также «вооруженные провокации на государственной границе» России и приграничных территориях регионов страны, прилегающих к районам проведения СВО на Украине, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, будут считаться ветеранами боевых действий, следует из закона, принятого Курултаем республики. Соответствующие изменения были внесены в региональный закон «О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил». Также к ветеранам боевых действий приравнены выполнявшие задачи в ходе СВО, отработавшие установленный срок или откомандированные досрочно по уважительным причинам.

Кроме того, военнослужащие федеральных органов безопасности, ставшие инвалидами из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при отражении вооруженного вторжения на территорию страны, а также «вооруженной провокации на государственной границе» России и приграничных территориях субъектов страны, прилегающих к районам проведения СВО, признаны инвалидами боевых действий.

Изменения в закон вступят в силе через десять дней после их официального опубликования.

Майя Иванова

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