В Татарстане выявили свыше 115 тысяч онкобольных

В Татарстане в настоящее время на учете у онкологов состоит свыше 115 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции сказал главный онколог Минздрава региона Эдуард Нагуманов

«На сегодняшний день в республике Татарстан зарегистрировано 115 094 человека со злокачественными новообразованиями. Это наибольший уровень контингента, который стоит на учете, за всю историю наблюдений в республике», – сказал специалист.

В 2022 году в Татарстане выявили свыше 17 тыс. случаев рака, что на 314 случай больше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"