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За 2022 год общий объем накоплений на счетах ярославцев увеличился на 36 млрд рублей

Накопления жителей Ярославской области на банковских счетах составили 296,4 млрд руб., что на 12% больше, чем год назад. Более 60% вложений размещены на срочных вкладах и более 30% — на накопительных счетах. Почти в два раза сократился объем сбережений, хранящихся в иностранной валюте, — с 13 до 7%. Об этом сообщает ярославское отделение Банка России.

На счетах ярославских предприятий и организаций находится 92,7 млрд руб., что в два раза больше, чем год назад. Депозиты юридических лиц увеличились на 30%, средства индивидуальных предпринимателей – на 13%.

«Текущие ставки по вкладам защищают сбережения от обесценения. Резкое повышение ключевой ставки в феврале 2022 года предотвратило ускоренный рост цен. Сейчас годовая инфляция замедляется и будет замедляться дальше. Поэтому те проценты, которые получит вкладчик, когда его вклад закончится, будут покрывать общий рост цен за это время. Например, в следующем году инфляция будет, по оценкам Банка России, 5-7%, а ставки по годовому вкладу в последнее время составляют примерно 7-8% годовы»,— прокомментировал заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.

Алла Чижова

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