Нападающий «Волги» побил клубный рекорд в чемпионате России по хоккею с мячом

Нападающий «Волги» Евгений Волгужев побил клубный рекорд в чемпионате России по хоккею с мячом. Об этом сообщается на официальном сайте ульяновского клуба.

В матче против кировской «Родины» нападающий забил свой 42-й гол в Суперлиге сезона 2022-2023. Ранее рекорд принадлежал полузащитнику Алексею Художилову, забившему 38 мячей в сезоне 2002-2003.

«Волга» в последнем матче победила кировскую «Родину» со счетом 7:3. Ульяновская команда на данный момент занимает седьмую строчку в турнирной таблице Суперлиги.

Андрей Сазонов