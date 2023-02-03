«Евраз» направит свыше 1,2 млрд рублей на экологические проекты в Качканаре

На реализацию мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду «Евраз Качканарский ГОК» направит 1,2 млрд руб., сообщила пресс-служба «Евраза» после подписания соглашения предприятия с правительством Свердловской области. Еще около 10 млн руб. будет направлено на реабилитацию здоровья жителей Качканара.

Соглашение о взаимодействии в области охраны окружающей среды подписали исполнительный директор «Евраз КГОК» Александр Принев и первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.

Согласно документу, «Евраз КГОК» намерен до 2030 года реализовать программу мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду. «За это время на фабрике окускования будет установлена система автоматического контроля выбросов, проведено техперевооружение наружных электрофильтров. В карьерах комбината продолжат применять систему пылеподавления. На обогатительной фабрике продолжится реализация проекта сбора и возврата фильтрационных вод в технологический процесс»,— говорится в сообщении. Реализация программы должна привести к снижению выбросов в воздух и полному прекращению сброса фильтрационных вод в водные объекты.

«Соглашение с правительством Свердловской области позволяет нам синхронизировать усилия и совместно достигать ощутимых результатов»,— пояснил господин Принев.

По словам господина Шмыкова, за счет аналогичных соглашений предприятия региона направили за два года более 12 млрд руб. на экологические проекты. «Эта комплексная работа дает ощутимые результаты. Мы фиксируем сокращение выбросов, отмечаем тенденцию к снижению объема образования отходов производства и потребления»,— сказал он.

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Алексей Буров