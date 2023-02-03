Для депутата челябинского заксобрания запросили десять лет колонии по делу о взятках

В Центральном районном суде Челябинска прошли прения сторон по уголовному делу депутата законодательного собрания региона Армана Аракеляна и четырех сотрудников федеральных учреждений, которым вменяют участие в коррупционной схеме при исполнении дорожных контрактов. Гособвинение запросило для парламентария десять лет колонии строгого режима со штрафом 27,4 млн руб. и запрет занимать руководящие должности в коммерческих компаниях на семь лет. Об этом сообщают в прокуратуре региона.

Другим фигурантам дела, обвиняемым в получении и даче взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, гособвинитель попросил назначить от 9 до 11 лет колонии строгого режима со штрафами.

Депутат Арман Аракелян руководил дорожной компанией «Дорстройгрупп». С 2015 года организация получила 14 контрактов на ремонт федеральных трасс в регионе на общую сумму более 2,1 млрд руб. По версии следствия, в ноябре 2019 года Арман Аракелян вместе с двумя сотрудниками ФКУ Упрдор «Южный Урал» передали взятку в виде ноутбуков стоимостью 185 тыс. руб. работникам филиала ФКУ «Росдортехнология» в Екатеринбурге. Имущество передали за исключение из отчетов сведений о выявленных нарушениях при строительстве и ремонте автодорог в Челябинской области.

Также Арману Аракеляну вменяют дачу взятки в 500 тыс. руб. представителю ФКУ Упрдор «Южный Урал» за принятие невыполненных работы по госконтрактам и непривлечение его организации к ответственности.