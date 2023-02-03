Росалкогольрегулирование хочет отсудить у пивзавода в Хадыженске 1,3 млн рублей

Управление Росалкогольрегулирования по ЮФО намерено отсудить у ООО «Пивоваренный завод Хадыженский» 1,3 млн руб. Соответствующий иск надзорного органа опубликован в онлайн картотеке дел Арбитражного суда Краснодарского края.

Причина претензий Росалкогольрегулирования к кубанскому производителю пива в материалах суда не указана. Предварительное заседание по рассмотрению заявленных требований пройдет в марте 2023 года.

Ранее пивзавод в Хадыженске был уличен в недостоверной подаче сведений об утилизации упаковки. Нарушение выявило Южное межрегиональное управление Росприроднадзора, по требованию которого компании пришлось доплатить 6,5 млн руб. за экологический сбор.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Пивоваренный завод Хадыженский» зарегистрировано в 1994 году в Хадыженске. Основным видом деятельности предприятия является производство пива. Компания принадлежит Анжеле Сагарьян (95,75% доли в УК) и Карине Шкурко (4,25%). В 2021 году выручка организации составила 1,6 млрд руб. При этом компания несла убытки в сумме 148,9 млн руб.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram