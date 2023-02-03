К системе «Безопасный город» подключили 4,1 тысячи видеокамер в Нижегородской области

Более 4,1 тыс. камер подключили к системе видеонаблюдения «Безопасный город» в Нижегородской области, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков в Telegram-канале. Половину оборудования смонтировали за 2022 год.

«Система видеонаблюдения – наиболее эффективный и действенный метод повышения раскрываемости преступлений и профилактики правонарушений. Она помогает сотрудникам правозащитных органов в раскрытии порядка 80% преступлений»,– написал господин Поляков.

К «Безопасному городу» подключены камеры в некоторых муниципалитетах, коммерческих объектах, на «умных остановках», в транспорте, на спортплощадках и во дворах жилых домов. В 2023 году планируется установить больше камер в Нижнем Новгороде и Дзержинске, подключить к системе оборудование в 17 районах области.

Анастасия Еремина