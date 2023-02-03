Прокуратура нашла нарушения безопасности на ледовых переправах в Татарстане

Татарская транспортная прокуратура обнаружил нарушения на ледовых переправах на Волге и Каме на территории Татарстана в Верхнеуслонском, Зеленодольском и Мамадышском районах. Об этом говорится в сообщении надзорного органа.

В частности, как показала проверка, на переправах не было надлежащего контроля за состоянием проезжей части. Кроме того, ведомство обнаружило наличие скользких подъемов на берегах при подъезде к КПП, а около переправ отсутствуют предупреждающие дорожные знаки, которые должны регулировать движение автомобильного транспорта. В связи с данными нарушениями могут возникнуть опасные ситуации, которые повлекут за собой вред жизни и здоровью людей.

Прокуратура внесла представления руководителям переправ представления об устранении нарушений закона, после чего нарекания были ликвидированы.

"Ъ-Казань"