Жительница Ижевска солгала об избиении сожителя скалкой для избавления сына от ответственности

В столице Удмуртии 35-летнего грузчика предприятия подозревают в избиении 61-летнего сожителя матери. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, пожилого мужчину доставили в больницу с переломами ребер и травмой головы. Мать подозреваемого рассказала полиции, что это она нанесла сожителю побои скалкой из-за ревности.

Однако в ходе дальнейшей проверки полицейские установили, что избил потерпевшего сын женщины, который ранее уже был судим. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.