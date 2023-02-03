На Ставрополье планируют восстановить лесополосы на площади в 12 тыс. га

В ближайшие годы на территории Ставропольского края планируют увеличить размеры лесонасаждений на 3,5 тыс. га. В перспективе планируется высадить деревья на площади 12 тыс. га., сообщает пресс-служба правительства региона.

Восстановление защитных лесополос позволит сохранить плодородие почв в регионе. Для этих целей планируется использовать ресурсы созданных на территории края 14 питомников. В прошлом году здесь было выращено 240 тыс. саженцев и сеянцев.

«Эту работу нужно развивать, обращая внимание не только на высадку новых лесополос, но и надзор за сохранностью защитного функционала существующих посадок», — цитирует пресс-служба губернатора региона Владимира Владимирова.

Сегодня фонд лесополос в крае составляет более 100 тыс. га.

Ранее сообщалось, что к 2024 году площадь орошаемых полей в Ставропольском крае будет увеличена до 100 тыс. га.

Анастасия Назарова