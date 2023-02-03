Губернатору представили нового директора филиала Россельхозбанка

Зампред правления Россельхозбанка Денис Константинов представил губернатору Прикамья Дмитрию Махонину нового директора Пермского регионального филиала банка Руслана Куранакова. Об этом сообщается на сайте краевого минагро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт администрации Калининского муниципального района Саратовской области Фото: сайт администрации Калининского муниципального района Саратовской области

На встрече также обсуждались ключевые направления, реализуемые банком и краевыми властями, в том числе программа Сельская ипотека». За прошлый год с ее помощью жилищные условия улучшили 110 семей. За три года действия программы для создания комфортного проживания в сельской местности в Пермском крае банк выдал около 2 млрд руб. льготных кредитов.

Дмитрий Махонин обратил внимание нового руководителя филиала на необходимость развития сотрудничества в сфере создания доступных финансовых продуктов для малых форм хозяйствования на селе и ЛПХ в регионе.

Руслан Курнаков сменил на посту директора Пермского филиала Россельхозбанка Алексея Киселева. Господин Киселев, руководивший филиалом с 2020 года, покинул должность в конце ноября 2022 года.