В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за снегопадов

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за обильных снегопадов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

В период с 5 по 7 февраля влияние на регион окажет южный циклон. В связи с этим, на территории Крыма пройдет снег, мокрый снег, сильные дожди. Ожидаются метели и гололед.

Северо-восточный ветер усилится до 15-20 метров в секунду, а 6 и 7 февраля его скорость может достигать 25-30 м/с.

Накануне в Крыму прошли сильные снегопады, которые затруднили дорожное движение в республике. Так в Симферополе фиксировали 10-балльные пробки. Плотные заторы также образовались на дорогах Бахчисарая.

Анастасия Донскова

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