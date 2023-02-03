В Курганской области промпроизводство выросло на 2,5% в 2022 году

Индекс промышленного производства в Курганской области за 12 месяцев 2022 года составил 102,5% к предыдущему году, сообщает Курганстат.

В январе-декабре прошлого года обрабатывающее производство в Зауралье выросло на 4,1%, добыча полезных ископаемых снизилась на 0,9%. Обеспечение электрической энергией, газом и паром увеличилось на 0,8%, а водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов упало на 20%.

В обрабатывающих отраслях больше всего выросло производство электрооборудования – на 110%, резиновых и пластмассовых изделий – почти на 70%, прочих транспортных средств и оборудования – на 34%, не включенных в другие группировки маши и оборудования – на 28,4%, мебели – 11,6%. При этом снизилось производство прочих готовых изделий (-23,7%), лекарственных средств и медицинских материалов (-17%), химических веществ и продуктов (-18,8%), одежды (-14,9%), текстильных изделий (-11,7%), готовых металлических издели, кроме машин и оборудования (-12,3%).

В среднем по России и Уральскому федеральному округу индекс промышленного производства в 2022 году составил 99,4% к 2021 году.