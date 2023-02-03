Авиарейсы из Ярославля в Санкт-Петербург частично оплатят из бюджета

ООО «Авиакомпания «Икар» получит 24,78 млн руб. бюджетной субсидии на выполнение авиарейсов из Ярославля в Санкт-Петербург и обратно. Объявление о предоставлении субсидии публикует департамент транспорта Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Субсидия на один рейс составляет 58 447 руб. 40 коп., в течение года выплата составит 24,78 млн. Деньги на условиях софинансирования выделяются из федерального и областного бюджетов. Рейсы в Санкт-Петербург из аэропорта «Туношна» осуществляются с 1 января 2023 года. Согласно опубликованному объявлению, полеты будут осуществляться до 30 апреля 2023 года, а потом возобновятся с 1 октября и будут продолжены до конца 2023 года.

По подсчетам ярославского правительства за январь из Ярославля в Санкт-Петербург и обратно слетало 4200 пассажиров.

«В текущем году рейсы в Санкт-Петербург включены в список субсидируемых региональных маршрутов. Также продолжается работа по расширению сети и участию в отборе Росавиации по субсидированию других направлений. Увеличение частоты полетов и демократичные тарифы положительно сказываются на динамике пассажиропотока. Мы видим востребованность направления», — заявил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

В 2023 году в Ярославской области субсидируется еще два авиамаршрута. За рейсы в Казань авиакомпании АО «ЮВТ Аэро» доплачивают около 6,55 млн руб., за рейсы в Сочи АО «Авиакомпания «Азимут» получает около 6 млн.

Андрей Иванов