Управляющую компанию в Ижевске оштрафовали за недостаточно горячую воду в доме на Воткинское шоссе

В столице Удмуртии прокуратура установила неоднократные факты поставки горячей воды с занижением температуры в дом №114 на ул. Воткинское шоссе. Проверку провели из-за обращений местных жителей, которые пожаловались на нарушения при предоставлении коммунальной услуги по горячему водоснабжению со стороны муниципального предприятия «СпДУ», сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Руководителю организации внесли представление. В отношении юридического лица возбуждено уголовное дело по факту нарушения нормативов обеспечения населения коммунальными услугами (ст. 7.23 КоАП РФ).

После вмешательства прокуратуры жильцам дома произведен перерасчет за предоставление некачественной коммунальной услуги. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а юридическому лицу назначен штраф.