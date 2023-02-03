Швейцарская прокуратура начала расследование утечки данных из банка Credit Suisse

Генеральная прокуратура Швейцарии начала расследование, связанное с масштабной утечкой данных из банка Credit Suisse. В прошлом году немецкие СМИ рассказали об утечке данных 19 тыс. клиентов банка, которых подозревают в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и экономических преступлениях. СМИ также сообщали, что среди клиентов есть наркобароны и коррумпированные политики. Серия публикаций проходила под названием Suisse Secrets («Секреты Suisse»). Информация касалась счетов, которые обслуживались в банке с 1940-х по 2010-е годы. Общий объем средств, который обслуживался на этих счетах, оценивается в $100 млрд.

Теперь прокуратура хочет выяснить, как произошла утечка и не противоречат ли прошлогодние публикации законам о защите данных клиентов. Позиция самого банка была представлена еще в прошлом году. Credit Suisse заявлял, что 90% счетов, о которых идет речь, были закрыты ранее или находятся в стадии закрытия.

Евгений Хвостик