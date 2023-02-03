В Тюменской области на обновление коммунальной системы потратят 3,8 млрд рублей

В течение 2023-24 года в Тюменской области будут заменены и построены 134 км коммунальных сетей, две котельные и водопроводная насосная станция. На эти цели будет выделено порядка 3,8 млрд руб. При этом большая часть средств – частные инвестиции и деньги Фонда развития территорий. Об этом заявил губернатор Александр Моор по итогу совещания с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

Работы будут выполнены в рамках программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры». «В ближайшие два года программа в Тюменской области охватит Тюмень, Тобольск, Ишим, Заводоуковский городской округ и Тюменский район. После завершения всех работ качество коммунальных услуг улучшится почти для 23 тыс. человек», – подчеркнул Александр Моор.

Напомним, власти региона запланировали ряд проектов по развитию деревень и сел, которые должны быть выполнены до конца 2023 года. Так, в деревне Полуянова Тобольского района будут выполнены работы по газификации. Будет построен газопровод, а также сеть газораспределения протяженностью более 7,5 км для газификации 131 перспективного домовладения и перевода на газ котельной школы.

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