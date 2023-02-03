В Перми возле будущего аквапарка на торгах продают участок под строительство ТЦ

Департамент имущественных отношений выставил на торги право аренды земельного участка на ул. Калинина, 102а, под строительство торговых центров и торгово-развлекательных комплексов. Как указано в электронной документации аукциона, площадь участка составляет 3 тыс. кв. м, а начальная цена лота и размер годовой арендной платы — 2,4 млн руб.

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Участок находится в зоне оптовой торговли и открытых рынков Ц-6. Согласно справочнику 2ГИС, с одной стороны территорию окружает частный сектор, а с другой расположен Западный обход Перми. Срок аренды площадки — 5 лет и 6 месяцев. Аукцион назначен на 16 марта.

Отметим, что поблизости от этого участка на ул. Калинина, 102а, планируется строительство аквапарка. Аквапарк должен расположиться на ул. Калинина, 84, раньше там предполагалось разместить краевую инфекционную больницу. Однако потом краевые власти выбрали для инфекционной больницы площадку в Индустриальном районе, на ул. Леонова, 84. Структура региональных властей «Фонд развития Пермского края» вместе с инвестором — ООО «Востоксвязь» готовятся к реализации этого проекта.