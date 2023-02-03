Музей-диорама в Мотовилихе откроется на следующей неделе

Пермский Музей-диорама в Мотовилихе, ранее приостановивший работу, вновь откроется 8 февраля. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на краевой минкульт. Музей будет работать со среды по воскресенье, с учетом температуры воздуха. В случае похолодания он снова закроется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, что 12 января 2023 года Музей-диорама в своих соцсетях сообщил о временном закрытии комплекса из-за низких температур. «К сожалению, мы не можем выдерживать постоянное переохлаждение и жалобы посетителей. Вместе с вами ожидали скорейших изменений в сложившейся ситуации и решения проблем с системой обогрева здания»,— написали в соцсетях представители музейного комплекса. По данным краевого минЖКХ, помещение музея обогревалось с помощью калориферных установок.

Губернатор Дмитрий Махонин в ходе аппаратного совещания поручил краевым министерствам культуры и ЖКХ разобраться в перебоях с теплоснабжением музея.