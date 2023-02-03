Губернатор пообещал восстановить движение парома в Тутаеве

В 2023 году в Тутаеве появятся новые причалы для паромной переправы, сообщает правительство Ярославской области. Приобрести универсальный причальный комплекс решили на заседании региональной инвесткомиссии под председательством губернатора Михаила Евраева.
Фото: страница Дмитрия Юнусова в соцсети «Вконтакте»
Тутаев расположен на двух берегах Волги, моста в городе нет, с 2021 года паром не работает. Одной из причин является плохое состояние причалов.
«Для приобретения комплекса планируем выделить 80,4 млн рублей из областного бюджета. Причал сможет обслуживать паромы различного целевого назначения и начнет работу уже в этом сезоне»,— рассказал Михаил Евраев.
Причалы планируется установить на обоих берегах в тех же местах, что и ранее. «Ъ-Ярославль» сообщал, что проект модернизации переправы начали готовить в 2022 году.