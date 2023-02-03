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Ford анонсировал новую модификацию Mustang

Компания Ford анонсировала новую модификацию спорткара Mustang последнего поколения.

Фото: Ford Peformance

Фото: Ford Peformance

Никакой официальной информации о новинке нет. Судя по тизеру, на котором в клубах дыма изображено купе с массивным стационарным антикрылом, речь может идти о гоночной версии спорткара по требованиям гоночной серии GT3.

Над автомобилем работало заводское гоночное подразделение Ford Peformance, которое и опубликовало первое изображение новинки на своих официальных страницах в соцсетях. Гоночный дебют модели ожидается в январе 2024 года в марафоне «24 часа Дайтоны».

Напомним, премьера нового поколения Ford Mustang состоялась в сентябре 2022 года в рамках международного автосалона в Детройте. Вместе с базовыми версиями модели была показана флагманская версия Dark Horse.

Максим Вершинин

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