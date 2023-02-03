Новые регионы России приписаны к Южному военному округу

В состав Южного военного округа вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области, сообщает РИА «Новости»

Новые территории Российской Федерации были присоединены по результатам референдумов, состоявшихся в октябре прошлого года. В декабре в состав Вооруженных сил России были включены 1-й и 2-й армейские корпуса ДНР и ЛНР.

Южный военный округ появился в 2010 году. Он был образован из Северо-Кавказского военного округа в ходе военной реформы 2008–2010 годов. Штаб округа располагается в Ростове-на-Дону.

Войска и силы ЮВО располагаются на территории почти двух десятков субъектов, в их числе республики Крым, Адыгея, Дагестан и Ингушетия, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области, город Севастополь.

Андрей Ульченко

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