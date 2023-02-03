Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает, каким получилось новое заведение в центре Москвы, а также о его бренд-шефе Азизе Танрикулу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: novikovgroup.ru Фото: novikovgroup.ru

Новый ресторан Lira на месте новиковского White Сafe, прямо напротив Белого дома, открыли все тот же Аркадий Новиков с его давним бизнес-партнером Александром Соркиным и ресторатор Илья Биниаминов, чей ближневосточный Levantine смело можно назвать лидером по мезе и баранине в Москве. Lira тоже раскрывает тему мухаммары, фалафеля, шиш-кебаба и хариры, но делает это более изощренно, чем мы привыкли.

У турецкого бренд-шефа Азиза Танрикулу очень серьезный послужной список. Он, скажем так, мясо с локтя не солит на радость толпе поклонниц, зато поработал в знаменитых европейских Noma и Azurmendi и был «летающим шефом» Turkish Airlines в бизнес-классе на трансокеанских рейсах, а это, как вы понимаете, требует куда более сложных навыков и умений. Так вот, теперь Азиз возглавляет Lira и московский Levantine, а скоро станет шефом и нового Levantine в Стамбуле.

Еда у него узнаваемая, яркая и чуть адаптированная для Москвы, пожелавшей макать запеченную в терияки и барбекю соусах баранью лопатку в говяжий демиглас. Касается это именно вкуса, подачи все традиционные, вплоть до чая в армудах и кальянов. Пробовать обязательно надо турецкую шакшуку (она не из яиц, как израильская, а из баклажанов, томатов и йогурта), запеченные в подовой печи бараньи ребра кабурга с рассыпчатым длинным рисом и обязательно суп ювалама из баранины с йогуртом и нутом — идеальное лекарство от любых простуд и похмелья.