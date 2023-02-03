Новосибирские коммунисты откроют кружок рукоделия с изучением марксизма

В Центральном райкоме КПРФ Новосибирска будет работать кружок «Политическое рукоделие». О новой форме идеологической работы сообщил сайт регионального отделения (РО) партии.

К участию в работе кружка РО КПРФ пригласило тех, кто «умеет вязать, шить, вышивать, выпиливать лобзиком». Его открытие запланировано на 11 февраля.

«Пришедшие смогут создавать поделки, смотреть документальные и художественные фильмы, а также обсуждать их. В программе запланировано изучение трудов Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ильича Ленина и других политических деятелей»,– говорится о политической составляющей работы кружка.

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Валерий Лавский