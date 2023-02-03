Гособвинение запросило почти пять лет колонии для экс-главы СБРР, обвиняемой в краже 560 млн рублей

В ходе заседания в Калининском районном суде Тюмени обвинение попросило приговорить бывшего заместителя председателя правления Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР) Инессу Бранденбург к четырем годам и 10 месяцам колонии общего режима. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Напомним, она обвиняется в хищении более 561 миллиона рублей (п. "а", "б" ч.4 ст.158 УК РФ). Вину свою она признала и заключала досудебное соглашение со следствием, согласно которому совместно с другими обвиняемыми по делу ей предстоит вернуть около 545 млн руб.

Уголовное дело в отношении Инессы Бранденбург возбудили в 2018 году. По данным следствия, она входила в состав организованной группы, похитившей у банка более 561 млн руб. Преступную схему разработал председатель правления и совладелец банка Григорий Романюта, который ожидал скорый отзыв лицензии и банкротство СБРР. В сентябре 2021 года Инессу Бранденбург задержали в Испании, она находилась в СИЗО до конца июля текущего года, после чего ее экстрадировали в Россию.

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