Пытавшийся дать взятку водитель Maybach в Петербурге оказался «ларечным магнатом» и бывшим наркодилером

Пьяного водителя Maybach с архивными номерами задержали в Приморском районе Санкт-Петербурга. Он попытался дать 2 тыс. руб. взятки правоохранителям после отказа от медосвидетельствования, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

По базе данных ГИБДД выяснилось, что его уже останавливали пьяным за рулем. На водителя составили протокол по статье 12.1 КоАП и изъяли номера. По данным 78.ru, автомобиль ранее принадлежал министру спорта Тульской области, который продал его через автосалон еще осенью 2022 года.

За рулем Maybach был петербургский предприниматель, осужденный в 2000х годах за сбыт наркотиков. В последнее время он занимался розничной торговлей и владел сетью киосков в городе.

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