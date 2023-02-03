Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, каковы итоги 2022 года в сегменте высокобюджетной загородной недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Совокупная стоимость высокобюджетной загородной недвижимости составляет почти 600 млрд руб. Основной объем предложения сконцентрирован на двух направлениях — Новорижском и Рублево-Успенском. При этом одни из самых дорогих домов расположены в поселках на Минском шоссе, здесь первичные продажи открыты лишь в двух дорогих проектах. Экспозицию сегмента в целом формируют около 2,3 ты. лотов. За год их стало на 14% больше. Но более 80% вариантов — это вторичный фонд, посчитали в компании NF Group.

Объем предложения увеличился, а спрос снизился. Сделок за 2022 год на первичном элитном загородном рынке Московского региона подписано менее 120. Это почти вдвое меньше, чем годом ранее. На вторичном рынке динамика тоже отрицательная, хотя показатели упали и не так заметно. Домов от собственников за аналогичный период продано на 4% меньше, чем в 2021.

Снижение спроса, колебание курса валют, вывод новых проектов и корректировка цен на пул объектов в некоторых загородных поселках — эти и другие факторы оказали разнонаправленное влияние на стоимость частных домов высокого класса. Так, средний бюджет покупки как на первичном, так и на вторичном рынке сократился на 8%. А таунхаусы, напротив, стали дороже на 3% в случае продажи от собственников и на 11% — от девелопера.

Брокеры отмечают, что ключевые события элитной загородной недвижимости, — это вывод и анонсирование новых проектов, а также нарастающий интерес к загородному формату со стороны девелоперов. И в дальнейшем возможен рост девелоперской активности в сегменте.