Аппарат для облучения крови впервые появился на станции переливания в Удмуртии

Для Республиканской станции переливания крови в Удмуртии за счет бюджета региона закупили рентгеновский аппарат для облучения. В учреждении он появился впервые, сообщила в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эльвира Пинчук, Telegram Фото: Эльвира Пинчук, Telegram

Аппарат «АРДОК-1» производится в России. За 45 минут он одновременно облучает до 10 единиц крови, после чего облученные эритроциты и концентраты тромбоцитов поступают в гематологические отделения 1 РКБ и Республиканской детской клинической больницы.

Благодаря рентгеновскому облучению возможно избежать тяжелой посттрансфузионной реакции при переливании крови, которое проводится после трансплантаций, иммунодефиците и химиотерапии, а также недоношенным детям.