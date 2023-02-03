Коммунальные службы готовятся к сильному снегопаду в Самаре 3 февраля

Коммунальные службы Самары готовятся к сильному снегопаду, который, по данным синоптиков, начнется в ближайшие сутки. Об этом сообщает городская администрация.

«Для максимальной эффективности профильным муниципальным предприятиям, подрядчикам и другим ответственным службам поручено еще раз проверить исправность техники, наличие достаточного количества персонала и при необходимости скорректировать графики в сторону увеличения объемов уборки, наращивания сил и средств»,— говорится в сообщении городских властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Отмечается, что сегодня, 3 февраля, в дневную смену на улицах города трудятся 3 364 уборщика и 250 машин, из них 2 937 дворников и 52 ед. спецтехники занимаются расчисткой внутриквартальных и дворовых территорий.

Как сообщает Приволжское УГМС, в Самарской области из-за возможного сильного снегопада объявлен желтый уровень погодной опасности.

Сабрина Самедова